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В театре Моссовета рассказали о состоянии травмированного во время спектакля Сухорукова

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В театре Моссовета рассказали о состоянии травмированного во время спектакля Сухорукова

Москва, 5 апреля. Народный артист России Виктор Сухоруков, которого 4 апреля госпитализировали с ушибом руки, будет выписан из НИИ имени Склифосовского, в ближайшие дни. Об этом сообщила директор Театра имени Мосссовета Валентина Панфилова.

«Виктор Иванович чувствует себя нормально, перелома у него нет, врачи диагностировали вывих левой руки. В ближайшие дни его уже выпишут. Мы очень ждем Сухорукова в театре, он - наше сокровище», — пояснила Панфилова.

Напомним, 4 апреля Виктор Сухоруков повредил руку во время спектакля «Встречайте, мы уходим». Артист споткнулся и упал на сцене Театра имени Моссовета. Сухоруков пожаловался на острую боль в руке, после чего коллеги помогли ему покинуть сцену. Актер был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского.

Автор: Сергей Петров
Источник: ТАСС
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