Стало известно, когда ЦИК Украины объявит окончательные итоги выборов

Киев, 5 апреля. Центральная избирательная комиссия Украины может огласить официальные результаты выборов президента страны 7 апреля, сообщил на брифинге заместитель главы ЦИК Евгений Радченко.

«Мы надеемся, что за завтрашний день сделаем практически все процедуры для того, чтобы послезавтра, в воскресенье, установить результаты выборов», — сказал Радченко.

Напомним, выборы президента Украины прошли 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не смог набрать необходимое количество голосов, чтобы стать победителем в первом туре. В результате чего было объявлено о проведении второго тура выборов, который запланирован на 21 апреля. В первом туре лидировали Владимир Зеленский, который набрал 30,24% голосов, и Петр Порошенко, заручившийся поддержкой 15,95% избирателей.