Москва не намерена бездействовать, глядя на произвол американцев в Венесуэле

Москва, 5 апреля. Жесткий ответ России на возможные санкции США по Венесуэле продемонстрирует Вашингтону, что Москва не намерена бездействовать, глядя на откровенный произвол американцев. Об этом сообщил заместитель главы Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.

Ранее стало известно, что на рассмотрение Сената США внесен документ, призванный «наказать» Москву за поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Поводом для возможного введения санкций против РФ стало прибытие российских военных в Каракас. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, российские военные специалисты находятся в Венесуэле на законных основаниях, обеспечивая техническое обслуживание поставленной в латиноамериканскую страну военной техники. Однако западные СМИ и американские чиновники интерпретируют появление российских военных в Венесуэле как «военную помощь» со стороны Москвы.

В свою очередь посол России в Венесуэле Владимир Заемский заявил, что Москва будет вынуждена зеркально ответить на санкции США. Посол подчеркнул, что Венесуэла в полной мере ощутила последствия вмешательства США, которые пытаются улучшить свое экономическое положение за счет латиноамериканской республики.

«США проводят активную информационно-пропагандистскую кампанию, чтобы обострить настроения людей. Так называемый оппозиционер Хуан Гуайдо стал инструментом, на котором американцы пытаются сфокусировать радикальные настроения. Штаты объявили его новым президентом страны, открыто его поддерживают, хотя о легитимности такого статуса речи просто не идет, это политическая технология из арсенала способов для переворота», - отметил Шаповалов.

По его словам, США пытаются организовать государственный переворот в Венесуэле, используя «оранжевые» технологии, которые предполагают возникновение противоречий внутри венесуэльского общества. Это позволит разделить страну и добиться столкновений. При этом западные СМИ искажают реальную картину происходящего в Венесуэле. Именно с этой целью было вброшено лживое сообщение о «золоте Мадуро», вывозимом самолетами российской авиакомпании, а также запущен фейк о ЧВК «Вагнера», якобы отправленной в Венесуэлу, передает «Экономика сегодня».

«Любой «оранжевый» переворот США предваряют и сопровождают массированной информационной атакой. Разворачивается кампания лживых новостей, подмены понятий, необоснованных обвинений в адрес власти. В Венесуэле Вашингтон проводит эту работу по классическому сценарию», — добавил Шаповалов.

Эксперт подчеркнул, что США не скрывают своих намерений по свержению власти в Венесуэле. При этом Вашингтон оказывает на Россию санкционное давление, чтобы усилить свое влияние на международной арене. По мнению Шаповалова, Россия должна жестко ответить на недружественные шаги США, чтобы продемонстрировать Вашингтону, что Москва не намерена бездействовать, глядя на произвол американцев в Венесуэле.

«Жесткий ответ по принципу зеркальности покажет, что Москва прекрасно понимает политику Вашингтона, но не поддерживает ее и не намерена бездействовать, глядя на откровенный произвол американцев в Венесуэле», — отметил эксперт.

Напомним, в конце января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя «временным президентом республики». США и несколько европейских государств признали Гуайдо, а также потребовали от законных властей Венесуэлы провести внеочередные президентские выборы. Россия, Китай и ряд других государств поддержали президента Венесуэлы Николаса Мадуро.