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Россия

Минобороны РФ показало на видео новую арктическую базу «Северный клевер»

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Минобороны РФ показало на видео новую арктическую базу «Северный клевер»

Москва, 5 апреля. Министерство обороны РФ в пятницу показало журналистам военную базу «Северный клевер», расположенную в Арктике.

В военном ведомстве пояснили, что объект полностью автономный, а его корпуса не соединены друг с другом. Чтобы попасть из одного здание в другое, необходимо выйти на улицу, передает RT.

Ранее американское издание The National Interest написало, что Россия укрепляет свои доминирующие позиции в Арктике. Журналисты обратили внимание на то, что РФ направляет на Крайний Север зенитно-ракетные комплексы С-400. Главная цель этих действий, по их мнению, заключается в обеспечении беспрепятственного доступа к экономическим ресурсам за Полярным кругом, а также вдоль Северного морского пути.

Отметим, что база «Северный клевер» располагается на острове Котельный, который входит в архипелаг Новосибирские острова (Якутия). Возле базы располагается военный аэродром «Остров Котельный».

«Северный клевер» стал первым в российских Вооруженных силах военным городком замкнутого цикла, который был построен в Арктике. Комплекс рассчитан на 250 человек.

Автор: Антон Соколов
Источник: RT
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