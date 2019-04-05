Twitter оштрафовали за хранение данных россиян за границей

Москва, 5 апреля. Twitter оштрафовали на три тысячи рублей за отказ предоставить сведения локализации персональных данных российских пользователей сервиса на территории РФ. Такое постановление вынес судебный участок мирового судьи № 422 Таганского района Москвы.

Суд признал Twitter виновным в «непредставлении сведений или информации», сообщил НСН.

«Назначить компании административный штраф в размере 3 тыс. рублей», — огласил решение судья Антон Козырев.

Это первый штраф для компании за нарушение указанного закона, отметил RT. Представители Twitter намерены обжаловать решение

Напомним, в прошлом году Роскомнадзор потребовал от Twitter и Facebook отчитаться о локализации баз персональных данных российских пользователей в России, как того требует законодательство. Не получив от компаний «конкретного ответа», ведомство в конце января инициировало административное производство в отношении Twitter и Facebook, напомнил Infox.ru.