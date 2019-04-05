«Укртрансгаз» заявил о падении импорта газа из ЕС

Киев, 5 апреля. «Укртрансгаз» заявил о снижении импорта украинского газа. За первые три месяца 2019 года этот показатель составил 1,6 млрд кубометров голубого топлива, что меньше на 14%, чем за аналогичный период 2018 года, сообщили в пресс-службе компании.

В релизе отмечается, что газ Украина получает исключительно из стран Евросоюза.Так, из Польши поступило 0,3 млрд кубометров, столько же из Венгрии и еще один миллиард — из Словакии.

От закупки российского газа Киев отказался в конце ноября 2015 года. После этого за 2015 год Украина почти в два раза увеличили импорт природного газа из ЕС (до 10,3 млрд кубометров).

Кроме того, между российской и украинской стороной были заключены два контракта о поставках и транзите газа через Украины в ЕС. Их подписали в 2009 году. Срок действия документов истекают в конце 2019 года.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак ранее отмечал, что Украина, закупая газ в Европе, «по документам берет не у РФ», но факту голубое топливо является российским. Кроме того, министр отметил, что Украина при таких реверсных поставках несет дополнительные расходы.

При этом в Киеве считают, что страна «соскочила с российской газовой иглы». В конце марта действующий президент страны Петр Порошенко пообещал прекратить импорт газа на Украину в 2021–2022 годах и превратить