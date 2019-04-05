Кадыров объяснил, как на «Ахмат-Арене» появился флаг Косово

Грозный, 5 апреля. Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил появление флага Косово на домашнем стадионе клуба «Ахмат». Ранее посол Сербии в России Славенко Терзич выразил недовольство в связи с размещением символики непризнанного государства на «Ахмат-Арене».

«За футбольный клуб «Ахмат» выступает спортсмен из Косово. Если в фанзоне спорткомплекса «Ахмат-Арена» и оказался флаг Косово, то именно по данной причине. К политике это не имеет никакого отношения», — объяснил Кадыров в Telegram.

Чеченский лидер подчеркнул, что позиция властей республики по косовскому вопросу совпадает с официальной позицией российских властей.

Напомним, ранее на инцидент с флагом Косово в Грозном отреагировал в МИД РФ. В дипломатическом ведомстве заявили, что обратят внимание властей Чечни на недопустимость размещения символики непризнанных квазигосударственных образований.

В пресс-службе «Ахмат-Арены» еще в первой половине дня в пятницу отчитались, что убрали со стадиона флаг Косово. По словам пресс-атташе «Ахмат-Арены», со стадиона убрали вообще все флаги стран, представители которых играют за грозненский клуб, уточняет «Чемпионат».

Отметим также, что за «Ахмат» с 2017 года выступает футболист сборной Косово Бернард Бериша.