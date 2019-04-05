Участники Каннского кинофестиваля скорбят в связи с кончиной Данелии

Париж, 5 апреля. Каннский кинофестиваль скорбит о кончине российского режиссера Георгия Данелии. Об этом говорится в заявлении организационного комитета международного Каннского кинофестиваля.

В заявлении отмечается, что работы Данелии были трижды представлены в конкурсной программе кинофестиваля. Кинолента «Я иду шагаю по Москве» была одной из самых ярких работ представленных на фестивале в 1964 году.

«Картина режиссера «Я иду шагаю по Москве» с Никитой Михалковым в одной из его первых ролей покорила фестивальное жюри во главе с Фрицем Лангом и была удостоена специального диплома для молодых кинематографистов — за новизну и свежесть взгляда», — говорится в заявлении.

В 1974 году Данелия принял участие в конкурсе с картиной «Совсем пропащий», а в 1990 году режиссер представил на фестивале совместную франко-советскую киноленту «Паспорт», главную роль в которой исполнил Жерар Дармон.

«Включив в свою конкурсную программу эти три фильма мастера, отмеченные также блистательным операторским искусством Вадима Юсова, работавшего как главный оператор в картинах Андрея Тарковского, Каннский фестиваль отдал дань политическим переменам, которые пережил СССР в последние три десятилетия своего существования», — отмечается в заявлении.

Напомним, 4 апреля советский и российский кинорежиссер, народный артист СССР Георгий Данелия умер в возрасте 88 лет в Москве.