Российские ученые пожаловались на иностранных коллег-плагиаторов

В Госдуме прошел круглый стол, посвященный обсуждению проблем научных публикаций в России. О том, почему преподаватели скидываются на размещение работ коллег и как достижения лучших из лучших уходят за границу, читайте в материале Федерального агентства новостей.

Публикация не самоцель

«Показатели публикационной активности стали важнейшим критерием оценки образовательных, научных организаций, отдельных научно-педагогических работников», — начал встречу глава думского комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов.

По словам парламентария, выдвижение этого показателя на первый план, с одной стороны, обосновано и связано с необходимостью соответствия вузов критериям для попадания в рейтинги ведущих вузов, а также информирования общественности о новых научных знаниях. С другой стороны, значение должны иметь качественные показатели, а не «сколько раз один доцент процитирует своего коллегу».

«Мы увеличили нашу публикаторскую активность, в Web of Science мы заняли 14-е место сейчас, но резко сократился показатель цитируемости наших статей. Мы откатились на 147-е место. Статьи публикуются, но не слишком востребованы большой научной общественностью», — отметил Никонов.

Вице-президент РАН Алексей Хохлов также отметил, что из-за высокого спроса на публикацию в России увеличилось количество научных журналов, но их качество не всегда высоко.

«У нас имеется в среднем сравнительно низкое качество российской периодики при явно избыточном количестве научных журналов. Разумеется, на такое количество журналов мы не можем обеспечить полноценную систему рецензирования», — пояснил Хохлов.

Спрос рождает предложение

Свою точку зрения относительно качества и количества научной периодики высказал и генеральный директор ООО «Научная электронная библиотека» Григорий Еременко.

«Сильный рост числа российских журналов начался примерно в 1990-е годы. С чем это связано? С тем, что произошла реформа образования, которая предполагала, что наука должна развиваться и в университетах. Публикации стали требовать не только от ученых, но и от преподавателей, — пояснил участник круглого стола.

Еременко отметил, что так и появились журналы, где можно публиковать свои материалы за деньги, а не по критерию качества.

«Есть требование, есть спрос — соответственно, есть и предложение. Появляется масса контор, которые занимаются оказанием услуг в области платных публикаций, платного цитирования, платного продвижения в зарубежные базы данных», — рассказал Еременко.

Он также обратил внимание, что уровень интереса не к науке, а к соблюдению формальности настолько велик, что не работает даже принятый ранее закон о запрете рекламы услуг по написанию диссертаций, дипломных работ.

«Эффекта не видно, если честно. Я сегодня зашел в «Яндекс», набрал «диссертация на заказ». Первые 10 страниц — исключительно платные предложения о написании диссертации. Никаких проблем это не вызывает», — добавил Еременко.

Сложную финансовую составляющую вопроса признал и Никонов.

«Действительно, есть жалобы из провинциальных вузов, что им платят маленькую зарплату по сравнению со столичными. У них недостаточно денег, чтобы давать взятки для осуществления своих публикаций, которые от них требуются. Это серьезная проблема. Приходится создавать творческие коллективы, чтобы скидываться на все это дело», — отметил парламентарий.

Воровство средь бела дня

О проблемах, которые привели к такой ситуации в научной среде, рассказал и депутат Олег Смолин. В частности, он напомнил о проблеме бюрократизации научного процесса и высокой отчетности в науке, а также о подходах к оценке эффективности образовательных организаций.

«Уже несколько лет в рамках мониторинга эффективность научной деятельности вузов измеряется затратами на науку. С моей точки зрения, это противоречит всем принципам теории управления. Эффективность затрат должна определяться результатами», — заявил Смолин.

Парламентарий также обратил внимание на стремление россиян к публикациям за границей.

«Наука, безусловно, — явление интернациональное. И, безусловно, нам нужно стремиться к включению в международное научное сообщество, но что мы имеем на практике? Наши люди направляют на не очень хорошем английском языке статьи, содержащие те или иные научно-технические идеи, в иностранные журналы. На основании языка в публикации отказывают. Идеи активно изучаются и используются», — отметил парламентарий.

Подтверждением слов Смолина о воровстве трудов представителей российской науки стали слова декана факультета повышения и переподготовки кадров Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Сергея Киреева.

«Наши статьи просматривают, но не цитируют. Кто? Зарубежные коллеги, которые используют наши разработки, наши статьи. Более того, многие наши ведущие университеты по количеству просмотров [стоят рядом] с лучшими американскими ведущими университетами», — заявил участник встречи.

Академическая грамотность

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Иван Засурский в то же время обратил внимание на необходимость решения вопросов вузов, которые связаны в том числе с незнанием языков.

«Во всех предложениях университетов есть пожелание о создании курсов академической грамотности и академического письма и на русском, и на английском языке. Мне кажется, это крик о помощи. Действительно, есть большие сложности с академической грамотностью», — заявил Засурский.

Помимо этого, он поделился своим видением того, как защитить российскую науку от людей, покупающих научные работы.