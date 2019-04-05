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Российские ученые пожаловались на иностранных коллег-плагиаторов

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Российские ученые пожаловались на иностранных коллег-плагиаторов

В Госдуме прошел круглый стол, посвященный обсуждению проблем научных публикаций в России. О том, почему преподаватели скидываются на размещение работ коллег и как достижения лучших из лучших уходят за границу, читайте в материале Федерального агентства новостей.

Публикация не самоцель

«Показатели публикационной активности стали важнейшим критерием оценки образовательных, научных организаций, отдельных научно-педагогических работников», — начал встречу глава думского комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов.

По словам парламентария, выдвижение этого показателя на первый план, с одной стороны, обосновано и связано с необходимостью соответствия вузов критериям для попадания в рейтинги ведущих вузов, а также информирования общественности о новых научных знаниях. С другой стороны, значение должны иметь качественные показатели, а не «сколько раз один доцент процитирует своего коллегу».

Глава думского комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов

«Мы увеличили нашу публикаторскую активность, в Web of Science мы заняли 14-е место сейчас, но резко сократился показатель цитируемости наших статей. Мы откатились на 147-е место. Статьи публикуются, но не слишком востребованы большой научной общественностью», — отметил Никонов.

Вице-президент РАН Алексей Хохлов также отметил, что из-за высокого спроса на публикацию в России увеличилось количество научных журналов, но их качество не всегда высоко.

«У нас имеется в среднем сравнительно низкое качество российской периодики при явно избыточном количестве научных журналов. Разумеется, на такое количество журналов мы не можем обеспечить полноценную систему рецензирования», — пояснил Хохлов.

Российские ученые пожаловались на иностранных коллег-плагиаторов

Спрос рождает предложение

Свою точку зрения относительно качества и количества научной периодики высказал и генеральный директор ООО «Научная электронная библиотека» Григорий Еременко.

«Сильный рост числа российских журналов начался примерно в 1990-е годы. С чем это связано? С тем, что произошла реформа образования, которая предполагала, что наука должна развиваться и в университетах. Публикации стали требовать не только от ученых, но и от преподавателей, — пояснил участник круглого стола.

Еременко отметил, что так и появились журналы, где можно публиковать свои материалы за деньги, а не по критерию качества.

«Есть требование, есть спрос — соответственно, есть и предложение. Появляется масса контор, которые занимаются оказанием услуг в области платных публикаций, платного цитирования, платного продвижения в зарубежные базы данных», — рассказал Еременко.

Он также обратил внимание, что уровень интереса не к науке, а к соблюдению формальности настолько велик, что не работает даже принятый ранее закон о запрете рекламы услуг по написанию диссертаций, дипломных работ.

Российские ученые пожаловались на иностранных коллег-плагиаторов

«Эффекта не видно, если честно. Я сегодня зашел в «Яндекс», набрал «диссертация на заказ». Первые 10 страниц — исключительно платные предложения о написании диссертации. Никаких проблем это не вызывает», — добавил Еременко.

Сложную финансовую составляющую вопроса признал и Никонов.

«Действительно, есть жалобы из провинциальных вузов, что им платят маленькую зарплату по сравнению со столичными. У них недостаточно денег, чтобы давать взятки для осуществления своих публикаций, которые от них требуются.

Это серьезная проблема. Приходится создавать творческие коллективы, чтобы скидываться на все это дело», — отметил парламентарий.

Воровство средь бела дня

О проблемах, которые привели к такой ситуации в научной среде, рассказал и депутат Олег Смолин. В частности, он напомнил о проблеме бюрократизации научного процесса и высокой отчетности в науке, а также о подходах к оценке эффективности образовательных организаций.

Депутат Олег Смолин

«Уже несколько лет в рамках мониторинга эффективность научной деятельности вузов измеряется затратами на науку. С моей точки зрения, это противоречит всем принципам теории управления. Эффективность затрат должна определяться результатами», — заявил Смолин.

Парламентарий также обратил внимание на стремление россиян к публикациям за границей.

«Наука, безусловно, — явление интернациональное. И, безусловно, нам нужно стремиться к включению в международное научное сообщество, но что мы имеем на практике?

Наши люди направляют на не очень хорошем английском языке статьи, содержащие те или иные научно-технические идеи, в иностранные журналы. На основании языка в публикации отказывают. Идеи активно изучаются и используются», — отметил парламентарий.

Подтверждением слов Смолина о воровстве трудов представителей российской науки стали слова декана факультета повышения и переподготовки кадров Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Сергея Киреева.

Российские ученые пожаловались на иностранных коллег-плагиаторов

«Наши статьи просматривают, но не цитируют. Кто? Зарубежные коллеги, которые используют наши разработки, наши статьи. Более того, многие наши ведущие университеты по количеству просмотров [стоят рядом] с лучшими американскими ведущими университетами», — заявил участник встречи.

Академическая грамотность

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Иван Засурский в то же время обратил внимание на необходимость решения вопросов вузов, которые связаны в том числе с незнанием языков.

«Во всех предложениях университетов есть пожелание о создании курсов академической грамотности и академического письма и на русском, и на английском языке. Мне кажется, это крик о помощи. Действительно, есть большие сложности с академической грамотностью», — заявил Засурский.

Российские ученые пожаловались на иностранных коллег-плагиаторов

Помимо этого, он поделился своим видением того, как защитить российскую науку от людей, покупающих научные работы.

«Хотелось бы внести предложение об обязательности публикации в открытом доступе всех исследований, которые финансируются за счет средств государственного бюджета, но не являются государственной тайной», — заявил Засурский.

Автор: Алена Разживина
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