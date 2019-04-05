Главные новости 5 апреля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 5 апреля.

Неизвестные обстреляли в Сомали российский вертолет Ми-8, зафрахтованный ООН. Зафрахтованный ООН российский вертолет обстреляли из минометов в Сомали.

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к генсеку ООН Антониу Гутеррешу с просьбой исключить Эстонию из состава ООН после слов главы государства о русском языке. Депутат ГД призвал исключить Эстонию из ООН после слов ее президента о русском языке.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) передал Москве два коллективных иска от родственников пассажиров малайзийского Boeing, сбитого в небе над Донбассом в июле 2014 года. Об этом сообщается на сайте суда. В Совфеде отреагировали на иск родственников жертв МН17 к России.

Белоруссия собирается почти на четверть поднять тарифы на транзит российской нефти через свою территорию. Об этом заявил президент «Транснефти» Николай Токарев. Белоруссия хочет почти на четверть поднять тарифы на транзит российской нефти.

Ливийская национальная армия (ЛНА) практически без боя занимает столицу. Фельдмаршал ЛНА Халифа Хафтар двигается с юга и запада, ряд районов Триполи уже перешли под контроль ЛНА. Ливийская армия под командованием Халифы Хафтара занимает Триполи без боя.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание министра транспорта Украины Омеляна о желании въехать в Москву на танках. Захарова прокомментировала обещание Омеляна въехать в Москву на танке.

Быстрый тест не выявил психоактивных веществ в анализах действующего президента Украины Петра Порошенко. Об этом журналистам сообщил главный врач наркологической клиники. Стали известны результаты теста Порошенко на алкоголь и наркотики.

Эксперты рассказали о самых полезных и наиболее вредных супах русской кухни, порекомендовав ограничиваться вегетарианскими блюдами. Врачи назвали солянку самым вредным российским супом.

В Госдуме назвали лицемерием слова Трампа о необходимости снижения затрат на оружие. По словам Александра Шерина, американский президент хочет показать себя «голубем мира». В Госдуме уличили Трампа в лицемерии после призыва к РФ сократить военные расходы.