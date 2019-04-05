Москва предложила Венесуэле установить российские системы управления на энергообъектах

Москва, 5 апреля. Российский бизнес готов к сотрудничеству с Венесуэлой, об этом заявил президент «Антиглобалистского движения России» Александр Ионов после завершения многоотраслевого российско-венесуэльского бизнес-форума в Москве.

«Этот форум — показатель того, что Россия готова расширять инвестиции, углублять взаимодействие между компаниями», — приводит корреспондент Федерального агентства новостей слова Александра Ионова.

По его словам, российские компании предложили коллегам из Венесуэлы установить российские системы управления технологическими процессами, которые исключают любое внешнее воздействие. Напомним, в Венесуэле произошла хакерская атака на гидроэлектростанцию, в результате которой страна на несколько дней погрузилась в блэкаут.

Также Ионов добавил, что российские и венесуэльские бизнесмены договорились об импорте овощей, фруктов и кофе из Венесуэлы.

«Наша выгода в том, что мы получаем нормальную рыночную цену за товар отличного качества. Это очевидный плюс», — считает он.

Многоотраслевой российско-венесуэльский бизнес-форум состоялся в Москве 4 апреля.

«Уникальность этого форума в том, что впервые были проведены горизонтальные коммуникации между Россией и Венесуэлой. До этого подобного формата не было, — говорит Ионов. — Раньше с Венесуэлой работали только компании, входящие в орбиту министерств, крупные энергогиганты, такие как «Роснефть».

Помимо энергетики, российские и венесуэльские бизнесмены обсуждали на форуме сотрудничество в горнорудной промышленности, развитии туризма, производстве табака и обуви, сувенирной промышленности, производстве и поставках продуктов, какао и шоколада, морепродуктов и алкоголя.