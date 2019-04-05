Путин и Эрдоган откроют перекрестный год культуры России и Турции

Москва, 5 апреля. Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган откроют перекрестный год культуры России и Турции. Церемония пройдет в Большом театре в Москве 8 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

В Россию Эрдоган приедет для участия в восьмом заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня. На повестке — обмен мнениями по всему спектру двусторонних отношений стран, совместные стратегические энергопроекты, а также сверка часов по актуальным региональным и международным проблемам. Ожидается, что по итогам заседания будет подписан ряд документов.

Кроме того, лидеры России и Турции примут участие во встрече с представителями деловых кругов двух стран.