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Путин и Эрдоган откроют перекрестный год культуры России и Турции

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Путин и Эрдоган откроют перекрестный год культуры России и Турции

Москва, 5 апреля. Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган откроют перекрестный год культуры России и Турции. Церемония пройдет в Большом театре в Москве 8 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

В Россию Эрдоган приедет для участия в восьмом заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня. На повестке — обмен мнениями по всему спектру двусторонних отношений стран, совместные стратегические энергопроекты, а также сверка часов по актуальным   региональным и международным проблемам. Ожидается, что по итогам заседания будет подписан ряд документов.

Кроме того, лидеры России и Турции примут участие во встрече с представителями деловых кругов двух стран.

Автор: Игорь Федоров
Источник: Kremlin.ru
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