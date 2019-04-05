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Зеленский оправдался за казус с результатами анализов на наркотики

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Зеленский оправдался за казус с результатами анализов на наркотики

Киев, 5 апреля. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил ситуацию с результатами анализов на наркотики. Он рассказал, почему его публикация в Facebook со сканами из лаборатории была отредактирована. По словам шоумена, «произошел казус».

Ранее Зеленский на своей странице в соцсети опубликовал результаты медицинского исследования на выявление следов наркотиков в крови. Комментаторы обратили внимание, что запись в Facebook, судя по истории правок, редактировалась. Пользователи соцсети рассказали, что сначала к публикации Зеленского был приложен скан результатов лабораторного анализа, где датой забора крови значилось 2 апреля. Позже в запись были внесены правки: к публикации был прикреплен новый скан документа. В нем датой взятия материала было указано уже 5 апреля.

«В нашей истории с анализами произошел казус», — написал Владимир Зеленский в соцсети.

Он репостнул публикацию с официальной страницы лаборатории Eurolab, где сдавал кровь. В медицинском учреждении сообщили, что сотрудник лаборатории неверно указал дату получения биоматериала.

«После забора крови пробирка поступает в отдел пробоподготовки и сортировки материала, где работником регистрируется дата получения материала. Работник отдела ошибочно вместо цифры «5» нажала «2». Просим учесть волнение сотрудника. Мы исправили эту ошибку и прислали вам результат с верной датой регистрации», — говорится в публикации Eurolab в Facebook.

В лаборатории также заверили, что ошибка оператора не влияет на результат исследования. В медицинском учреждении также принесли извинения Зеленскому.

Ранее стали известны результаты анализов президента Украины Петра Порошенко на наркотики. Медицинское исследование не выявило следов психоактивных веществ. Медицинская экспертиза была одним из условий проведения дебатов между кандидатами в президенты Украины.

Петр Порошенко и Владимир Зеленский вышли во второй тур президентской гонки. Первый тур голосования состоялся 31 марта. Второй этап выборов запланирован на 21 апреля.

Автор: Регина Пак
Источник: Facebook
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