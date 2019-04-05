Волкер объяснил украинцам, почему нужно голосовать за Порошенко

Киев, 5 апреля. Спецпредставитель госдепартамента США Курт Волкер объяснил гражданам Украины, почему они должны голосовать во втором туре президентских выборов за Петра Порошенко.

Волкер в интервью Американской службе общественного вещания (PBS) напомнил, что во второй тур президентских выборов на Украине прошли два кандидата — Владимир Зеленский и Петр Порошенко. По его словам, Зеленский позиционирует себя «противником существующей системы», а Порошенко говорит, что много работал и многого добился.

«Сейчас украинскому народу предстоит сделать выбор. Хотят ли они кого-то, кто просто выступает против системы и обещает широкие реформы? Или же они хотят того, кто, возможно, и разочаровал их в какой-то степени, но провел гораздо больше реформ, чем кто-либо на Украине за последние 20 лет, и противостоял Путину?» — добавил он.

На уточняющий вопрос журналиста, имеет ли он в виду действующего президента Украины, Волкер ответил утвердительно. При этом американский дипломат отметил, что исход голосования во втором туре выборов президента Украины остается неизвестен, что, по его словам, свидетельствует о демократическом характере выборов.

Примечательно, что ранее США неоднократно заявляли, что Вашингтон не поддерживает ни одного кандидата в президенты.

Напомним, после победы Дональда Трампа на президентских выборах американские политики голословно обвинили Россию во «вмешательстве» в избирательный процесс США. Спецпрокурор Роберт Мюллер в течение двух лет занимался «расследованием» так называемого «российского вмешательства». Весной были опубликованы итоги доклада американского спецпрокурора, согласно которым сговора между Россией и избирательным штабом Трампа нет.

Ранее СМИ Молдавии сообщили, что американский посол в республике агитировал за проамериканских участников парламентских выборов. При этом сами американцы называют свои действия «мониторингом».

Напомним, выборы президента Украины прошли 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не смог набрать необходимого для победы в первом туре числа голосов. Во втором туре выборов, который пройдет на Украине 21 апреля, примут участие Владимир Зеленский и Петр Порошенко.