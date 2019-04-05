Диетолог развеял миф о «самом вредном» российском супе

Москва, 5 апреля. Российский диетолог Андрей Бобровский развеял миф о «самом вредном» российском супе. Он опроверг данные, согласно которым солянка является одним из наименее полезных блюд.

Ранее врач-диетолог клиники лечебного питания Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Елена Ливанцова рассказала, что солянка является вредным супом. Это связано с повышенной калорийностью блюда из-за использования нескольких видов мяса. Добавление соленых огурцов и копченостей делает суп вредным для людей с лишним весом и тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Андрей Бобровский отметил, что пищевая ценность блюда и его польза определяются ингредиентами и способом приготовления. Диетолог подчеркнул, что приготовленная по традиционному рецепту солянка является менее калорийной, чем любой крем-суп с содержанием сливок.

«Несомненно, что солянка, если ее готовит бабушка дома, либо сама хозяйка на кухне, может иметь сильно отличающуюся калорийность по составу жиров, белков и углеводов. И по калориям от той солянки, которую делают где-то в кафе, либо в местах общественного питания», — сказал Бобровский, передает РЕН-ТВ.

По словам диетолога, классическая солянка является низкокалорийным супом. Андрей Бобровский отметил, что все блюда с содержанием менее 100 ккал на 100 грамм являются диетическими. Он также добавил, что все супы, которые считаются популярными в России, можно назвать диетическими. Однако Бобровский подчеркнул, что делать выбор стоит в пользу овощных супов.