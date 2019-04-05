Вывезший троих детей в Польшу россиянин готов вернуться в Россию

Москва, 5 апреля. Задержанный с тремя детьми в Польше россиянин Денис Лисов готов вернуться в Россию. Об этом в пятницу заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Да, он планирует вернуться в Россию», — пояснила она журналистам, не уточняя конкретную дату.

Напомним, что ранее Лисов и три его дочери Алиса (4 года), Серафима (6 лет) и Софья (12 лет) были задержаны в аэропорту Варшавы, когда они пытались вылететь в Москву. Причиной задержания стало постановление Швеции о розыске девочек.

Мужчина проживал в Швеции. После того, как мать попала в больницу, его детей отдали в приемную семью. Органы опеки аргументировали свое решение тем, что отец якобы не мог справиться с уходом за детьми. При этом детей отдали в мусульманскую семью, выходцев из Ливана. После этого Лисов запросил убежище в Польше и вывез детей из Швеции.