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Вывезший троих детей в Польшу россиянин готов вернуться в Россию

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Вывезший троих детей в Польшу россиянин готов вернуться в Россию

Москва, 5 апреля. Задержанный с тремя детьми в Польше россиянин Денис Лисов готов вернуться в Россию. Об этом в пятницу заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Да, он планирует вернуться в Россию», — пояснила она журналистам, не уточняя конкретную дату.

Напомним, что ранее Лисов и три его дочери Алиса (4 года), Серафима (6 лет) и Софья (12 лет) были задержаны в аэропорту Варшавы, когда они пытались вылететь в Москву. Причиной задержания стало постановление Швеции о розыске девочек.

Мужчина проживал в Швеции. После того, как мать попала в больницу, его детей отдали в приемную семью. Органы опеки аргументировали свое решение тем, что отец якобы не мог справиться с уходом за детьми. При этом детей отдали в мусульманскую семью, выходцев из Ливана. После этого Лисов запросил убежище в Польше и вывез детей из Швеции.

 

Автор: Антон Соколов
Источник: РИА Новости
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