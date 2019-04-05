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Россия привлечет иностранных инвесторов в сферу экологии

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Россия привлечет иностранных инвесторов в сферу экологии

Москва, 5 апреля. Российский экологический оператор (РЭО) намерен привлечь иностранных инвесторов к работе над реформой ТКО в России, заявил на встрече с финскими бизнесменами глава РЭО Денис Буцаев.

Правительство России поручило локализовать производство в сфере экологии, в том числе в проектах, связанных с твердыми коммунальными отходами. Первые 20 инвестпроектов планируют подготовить в текущем году, они будут финансироваться из бюджета и средств РЭО.

Буцаев отметил, что важно соблюсти баланс между интересами отрасли и тарифами на услуги. Для России важны не только экологически чистые способы утилизации мусора, но и экономически обснованные и эффективные, передает «360».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти должны рассматривать все жалобы граждан, которые касаются проблемы мусора. С января 2019 года в стране заработала новая система регулирования услуг по обращению с ТКО.

Автор: Ирина Селезнева
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