Эксперт объяснил, чем для Саудовской Аравии чреват отказ от доллара при торговле нефтью

Саудовская Аравия может отказаться от доллара при торговле нефтью, если США примут антикартельный закон NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), который позволит Вашингтону подавать в суды иски против стран-членов ОПЕК, сообщает Reuters. Впрочем, эксперты считают такое развитие событий маловероятным: и США вряд ли примут закон против ОПЕК, и у Эр-Рияда слишком много «скелетов в шкафу», чтобы рисковать, устраивая долларовую войну с Вашингтоном.

Тем не менее, источники агентства сообщили, что власти Саудовской Аравии всерьез обсуждают с другими странами ОПЕК план отказа от доллара и уже проинформировали об этом Вашингтон.

Если Эр-Рияд, крупнейший в мире экспортер нефти, откажется от доллара при нефтяных сделках, это подорвет статус американской валюты как основной резервной, ослабит влияние США на мировую торговлю и ударит по санкционным возможностям Вашингтона, пишет издание. Однако Саудовской Аравии, скорее всего, не придется прибегать к такому варианту, поскольку принятие NOPEC маловероятно, считают аналитики.

Заявления Эр-Рияда о возможном отказе от доллара не более чем фигура речи, считает востоковед, директор Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов (ИСИП РУДН) Дмитрий Егорченков.

«Сегодня очень многие пытаются выпрыгнуть из долларовой зависимости, прежде всего в торговле, в том числе в международной торговле энергетическими ресурсами, той же нефтью, — отметил эксперт в комментарии Федеральному агентству новостей. — Кто-то это пытался делать довольно активно, и мы помним судьбу этих товарищей — это и [свергнутый и казненный президент Ирака] Саддам Хуссейн, и [зверски убитый глава Ливии] Муаммар Каддафи. Поэтому заявление саудовских властей на эту тему я бы пока рассматривал как элемент восточного торга с американцами, как скорее популистское заявление, чем реальную готовность Саудовской Аравии перейти на какую-то другую, отличную от доллара, форму оплаты».

Не надо забывать, что Соединенные Штаты сегодня не просто ключевой союзник для Саудовской Аравии — их взаимная зависимость гораздо серьезнее, отметил востоковед.

«США — фактически гарант безопасности Саудовской Аравии в том непредсказуемом шторме, который продолжается на Ближнем Востоке, — подчеркнул Егорченков. — Тем более, что сегодня и Саудовская Аравия, и США, и Израиль в этой же тройке находится, — продолжают серьезнейшее давление на Иран — ключевого соперника Эр-Рияда в регионе. И в ситуации, когда у Саудовской Аравии появились реальные надежды, что в ближайшее время при администрации [президента США Дональда] Трампа удастся сделать какие-то серьезные шаги в отношении Ирана, делать самоубийственный выстрел себе в ногу саудиты, конечно, не будут». «Ну, а делать какие-то публичные заявления, почему бы и нет, — отметил эксперт. — Заявлять что-то в публичном поле — сегодня за это никому ничего не будет».

Если теоретически предположить, что Эр-Рияд рискнет начать долларовую войну с Вашингтоном, у Соединенных Штатов есть, куда ударить, считает Егорченков.

«Худшей ситуацией для Саудовской Аравией будет, если в США вспомнят о деле [зверски убитого в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле журналиста Джамаля] Хашукджи, о других нарушениях прав человека в американском, да и не только в американском понимании. В общем, у Саудовской Аравии есть масса вещей, на которые можно надавить, она очень уязвима для американской демократизаторской логики, да и для любой другой», — считает востоковед.

Потому в случае «непослушания» судьба Саудовской Аравии может быть весьма плачевной, и не только у нынешнего руководства, но и у всего правящего дома саудитов, отметил востоковед.

«Напомню, к правящему дому Саудовской Аравии относятся не просто с недоверием, но и с откровенной враждебностью не только очевидные страны-соперники вроде Ирана, но и в целом по всему Ближнему Востоку», — подчеркнул Дмитрий Егорченков.

Ранее о планах снизить зависимость от американского доллара при торговле энергоносителями неоднократно заявляли Россия, Китай и Евросоюз.