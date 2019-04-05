Саакашвили готов засвидетельствовать, что «Порошенко — не алкоголик»

Варшава, 5 апреля. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили опроверг слухи об алкоголизме президента Украины Петра Порошенко. Таким образом политик прокомментировал информацию об отрицательных результатах анализа Порошенко, кровь которого проверяли на наличие алкоголя или наркотиков.

«Я давно знаю Петра Порошенко и могу засвидетельствовать, что он точно не алкоголик. Проблема в том, что это он на свою трезвую голову довел страну до ручки, а медицина пока не придумала тест на жульничество и неэффективность управления», — пишет он в Facebook.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко сдал тест на алкоголь и наркотики. Анализ образцов крови президента не выявил в его организме следов психоактивных веществ. Его оппонент Владимир Зеленский, который сдавал кровь в независимой частной клинике, обещал предоставить результаты через три дня.

Депутат Госдумы и бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что не сомневается в алкоголизме украинского президента. По его словам, зависимость Порошенко от алкоголя видно по его психике, моторике и внешнему виду. Парламентарий также не исключает возможности фальсификации результатов анализа.

Первый тур президентских выборов прошел на Украине 31 марта. По данным ЦИК страны, необходимого для победы числа голосов не набрал ни один из кандидатов. Во второй тур выборов вышли набравший 16% голосов Петр Порошенко и Владимир Зеленский, за которого проголосовали более 30% избирателей. Повторное голосование состоится 21 апреля.