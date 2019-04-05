Наступление на Триполи сил маршала Хафтара остановлено

Триполи, 5 апреля. Силы, поддерживающие временное правительство Ливии, приостановили наступление на Триполи Ливийской национальной армии под командованием маршала Халифы Хафтара.

На одном из направлений силы Хафтара продвинулись к Триполи, их отделяет от города около 30 км. Небольшой отряд попал в окружение, сообщает РИА Новости.

Ситуация в Триполи остается спокойной. Ранее, напомним, в поддержку Халифы Хафтара выступил министр временного правительства Ливии Ибрагим Бушнав. Он призвал силовиков, находящихся в Триполи, оказать помощь сторонникам маршала.

Россия выступает за мирное урегулирование конфликта в Ливии. Напомним, в стране царит двоевластие: в Триполи власть удерживает временное правительство, которое было сформировано при поддержке ООН. На востоке страны заседает избранный парламент, который сотрудничает с Ливийской национальной армией, проводящей антитеррористическую операцию.