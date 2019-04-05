Африканские СМИ назвали главные достижения президента ЦАР

Москва, 5 апреля. Африканские СМИ назвали главные достижение президента Центральноафриканской Республики Фостен-Арканжа Туадеры за три года его правления.

Накануне лидер ЦАР рассказал о достигнутом прогрессе, отметив четыре важных элемента — восстановление мира, безопасность, доверие между властью и народом, экономическое возрождение страны.

Центральноафриканская пресса затронула ряд тем, в том числе вооружение армии республики. СМИ напомнили об экспериментальной программе разоружения группировок, которая была успешно завершена до запуска всеохватывающей государственной программы.

Издание RJDH указало, что в соответствии с подписанным Хартумским соглашением планируется разоружить все регионы, при этом укрепить армию страны. В то же время закон о военном планировании на 2019-2023 годы позволит модернизировать FACA.

Ранее президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера рассказал о значимости Хартумского мирного соглашения.