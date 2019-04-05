Почему Турция выбирает С-400, а не американский Patriot

После попытки государственного переворота в 2016 году Турция не боится делать антиамериканские заявления и ищет для себя более выгодные предложения, в частности контракт на закупку российских С-400. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Евгений Валяев.

Выбор Турции

Предложение Российской Федерации по зенитно-ракетных комплексам (ЗРК) С-400 более выгодно для Анкары, чем предложение Соединенных Штатов по ЗРК Patriot, сделка с РФ завершена, а оплата по ней продолжается. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Тема С-400 займет большое место на переговорах в Москве 8 апреля в ходе Совета сотрудничества высшего уровня под председательством президентов двух стран. США делают ошибочные заявления по этой теме, сделка с Россией завершена, оплата по ней продолжается», — заявил Эрдоган.

«США в предложении по ЗРК Patriot не предоставили нам такие же выгодные условия, как РФ. Поэтому мы на данном этапе не заинтересованы в приобретении Patriot. В июле начнутся поставки С-400», — добавил он.

Национальный суверенитет

По словам Евгения Валяева, для Турции вопрос выбора между российским С-400 и американским ЗРК Patriot лежит, конечно же, не в сфере экономики. Закупка иностранных вооружений — это вопрос политический. Символическая закупка российского вооружения — это показательный шаг со стороны Турции, который демонстрирует наличие у страны реального национального суверенитета.

«Реджеп Тайип Эрдоган после попытки переворота в Турции в 2016 году переосмыслил искренность западных партнеров. Тогда произошел заметный сдвиг в сознании эрдогановской элиты. Были свернуты попытки вступления Турции в Евросоюз, а членство в НАТО рассматривается современной Турцией как ограничитель собственного суверенитета», — пояснил Евгений Валяев.

По словам эксперта, НАТО справедливо рассматривается в Турции как западный проект. Внутри самой Турции за выход из альянса традиционно выступали как левые силы, так и крайне правые — и националисты, и религиозные фундаменталисты. И если ранее Эрдоган был лоялен к США и Евросоюзу, то после 2016 года его внешнеполитическая линия была серьезно скорректирована.

«Эти расклады логичным образом привели к сближению России и Турции, что вызвало озабоченность и обеспокоенность у лидеров Североатлантического альянса. При Дональде Трампе американцы стали вести себя в НАТО более прямолинейно. Они начали наводить финансовую дисциплину, заставлять союзников проявлять лояльность по отношению к себе, — американцы перестали стесняться показывать, кто главный в этом военном альянсе», — добавил Евгений Валяев.

По словам эксперта, Реджеп Эрдоган после 2016 года не просто демонстрирует Западу, что Турция будет проводить самостоятельную внешнюю политику, он регулярно делает антиамериканские и антигерманские заявления. Подобный фон благоприятен для сближения Москвы и Анкары.

«Но нельзя прогнозировать, что подобная линия Турции сохранится на продолжительное время. Все будет зависеть от того, как поведет себя Вашингтон по отношению к Эрдогану. Если от американского руководства будут поступать конструктивные сигналы, и Эрдоган увидит демонстрацию уважения к своей стране и своей персоне, то позиция Анкары снова будет скорректирована на более лояльную к США и НАТО», — заключил Евгений Валяев.

Ранее ФАН сообщало, что Турция может ответить на запрет поставок F-35 покупкой российских Су.