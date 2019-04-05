Лолита объяснила, почему ее «корежит» от женившегося на американке Цекало

Москва, 5 апреля. Певица Лолита Милявская заявила, что ее «корежит» от женившегося на 27-летней американке бывшего мужа Александра Цекало.

В интервью на YouTube-шоу Регины Тодоренко Милявская призналась, что «только ленивый» не поинтересовался ее мнением о браке Цекало.

«Когда ты знаешь цену человека и его моральную составляющую, меня корежит», — заявила она, комментируя брак бывшего супруга с Дариной Эрвин.

В свою очередь ведущая заявила, что Эрвин похожа на Милявскую в молодости.

«Она брюнетка, да, — приводит слова Милявской «Царьград». — Но больше никакого сходства».

В беседе с Тодоренко Милявская напомнила, что была замужем четыре раза. Один брак певица не считает официальным, так как он был фиктивным. По мнению 55-летней исполнительницы, именно она была виновницей расставаний. Милявская объяснила, что всему виной было ее неумение любить. Милявская считала, что любовь — это секс, и, если в постели у нее с партнером все было хорошо, то это и есть любовь.

Она добавила, что, осознав, что именно она рушила отношения в предыдущих браках, нашла в себе силы попросить прощения у бывших супругов. Однако не у всех: Лолита дала понять Тодоренко, что перед Цекало не извинялась.

Ранее Милявская прокомментировала дело о долгах за услуги ЖКХ и объяснила, почему не платит за коммуналку. Напомним, Басманный суд Москвы 29 марта принял решение отложить рассмотрение дела артистки и провести его через 1,5 месяца.