Зеленский опубликовал результаты анализов на наркотики

Киев, 5 апреля. В крови кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского не обнаружили следов наркотиков. Об этом говорится в результатах анализов, которые шоумен опубликовал на своей странице в Facebook.

«В исследуемой пробе периферической крови наркотические вещества не обнаружены. Подтверждено повторным исследованием», — говорится в заключении.

Отмечается, что биоматериалы будут отправлены в Испанию для дополнительного анализа.

Ранее стало известно, что анализы у Зеленского взял Владислав Кирякулов: он принимал участие в съемках сериала «Сваты», продюсером которого был шоумен. Как сообщали украинские СМИ, фельдшер первой категории Кирякулов работает в клинике «Евролаб».

В предвыборном штабе президента Украины Петра Порошенко заявили, что Владимир Зеленский может фальсифицировать результаты лабораторных исследований.

Порошенко также сдал кровь на выявление следов психоактивных веществ. Анализы президент Украины сдал в медицинском центре НСК «Олимпийский». Как сообщил главный врач наркологической клиники, быстрый тест не выявил психоактивных веществ в крови Порошенко.

Напомним, медицинская экспертиза была одним из условий проведения дебатов между Порошенко и Зеленским.

Петр Порошенко и Владимир Зеленский вышли во второй тур выборов президента Украины. Первый тур голосования состоялся 31 марта. Сообщалось, что следующий этап президентской гонки запланирован на 21 апреля.