Губернатор Идлиба рассказал о жизни жителей Сирии под гнетом террористов

Дамаск, 7 апреля. Губернатор сирийского Идлиба дал интервью Федеральному агентству новостей (ФАН), в котором рассказал о положении мирных жителей, проживающих в регионе, и призвал сирийскую армию войти в провинцию.

Губернатор Фади Саадун заявил, что в провинции проживало порядка двух миллионов человек до того, как туда пришла группировка «Джебхат ан-Нусра»1, деятельность которой запрещена в России. Он указал, что большое количество человек бежало в регионы, контролируемые государством из-за многочисленных террористических актов.

По словам губернатора, экономическая ситуация ухудшилась в результате террористических актов, конфискации домов и имущества у мирных жителей, а также уничтожения посадок и вырубки фруктовых деревьев исламистами. Кроме того, боевики разрушили промышленность и продолжают систематическое разрушение государственных департаментов, чтобы увеличить экономическую нагрузку на гражданское население, не способное покинуть Идлиб.

«После прибытия в Идлиб большого числа террористов из районов Восточная Гута и Даръа условия жизни ухудшились. В основном из-за отсутствия безопасности в городе, а также из-за разногласий, существующих между террористическими группировками, и как следствие столкновений, которые происходили между ними», — отметил собеседник ФАН.

Саадун отметил, что гуманитарная ситуация в провинции Идлиб катастрофически ухудшилась после прихода боевиков.

«После того, как контроль захватили террористические группировки, по всей провинции Идлиб увеличилось количество арестов, увеличилось число беспрецедентных нападений на гражданских лиц и их дома со стороны боевиков, было также зафиксировало несколько полевых казней мирных жителей», — отметил он.

Саадун подчеркнул, что сирийское государство стремится поддерживать предоставление ряда услуг в провинции, в частности, в наиболее важных сферах здравоохранения и образования. Жителям отправляются лекарства и вакцины, которые можно получить в некоторых медицинских центрах в районах Идлиба. В школы отправляются учебники, чтобы обеспечить надлежащий уровень образования.

Ранее также стало известно, что террористы готовят в Идлибе новую провокацию с использованием химического оружия под руководством спецслужб Франции и Бельгии.

1 Организация запрещена на территории РФ.