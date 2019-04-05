Эрдоган объяснил, почему Турция предпочла российские С-400 американским «Патриотам»

Анкара, 5 апреля. Сделка с Россией по ЗРК С-400 завершена, и США делают ошибочные и поспешные заявления на эту тему, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он подчеркнул, что предложения Москвы намного выгоднее сделки по американским ЗРК Patriot.

«Сделка с Россией завершена, оплата по ней продолжается», — подчеркнул Эрдоган в эфире местного телеканала Haberturk.

Он добавил, что Анкара продолжает выплаты по контракту и ждет поставку комплексов в июле. Он также заметио добавил, что позиция Вашингтона по вопросу покупки Анкарой С-400 «очень неправильная» и «не нравится Турции».

Как отмечает «Царьград», ранее турецкий лидер заявлял, что российские С-400 нужны Турции для себя, а не для перепродажи.

В августе минувшего года в Госдепе США не исключили, что Вашингтон может ввести ограничительные меры против государств по всему миру за покупку у Москвы вооружения, в частности С-400. Такие заявления россияне назвали «лучшей рекламой».