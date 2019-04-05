Гражданка Германии рассказала, как украинский банк украл ее деньги

Вкладчики и кредиторы рухнувших украинских банков создали «Всеукраинское движение потребителей финансовых услуг» на встрече в Киеве. Как понял побывавший там корреспондент Федерального агентства новостей, обманутые люди объединились, чтобы эффективнее защищать свои права — потому что сейчас их стремятся обмануть все, включая Нацбанк и государственный Фонд гарантирования вкладов.

Объединение вкладчиков в союз «Всеукраинское движение потребителей финансовых услуг» должно помочь им разработать механизмы лоббирования своих интересов, заявил один из создателей движения Максим Гарус. Сам Гарус возглавляет организацию «Национальное благо Украины».

Он грустно констатирует — в последние годы из-за резкого ухудшения экономической ситуации в стране наблюдался настоящий «банкопад». Гарус напомнил: в 2014–2016 годах Национальный банк Украины признал неплатежеспособным 81 банк. В итоге полмиллиона вкладчиков и тысячи бизнесменов потеряли более 200 млрд гривен вкладов и оборотных средств.

Одним из таких бизнесменов является Лара Айсвирт, гражданка Германии, которая долго вела относительно крупный бизнес на территории Украины — до тех пор, пока обслуживавший ее компании банк «Форум» одномоментно не закрылся, поглотив все деньги Лары.

«Честно говоря, я верила в новые, «постмайданные» власти Украины. Но, когда из-за лопнувшего банка я потеряла все свои деньги, эти власти меня никак не защитили, — говорит Айсвирт. — Я сама потеряла десятки тысяч долларов своего капитала, и я видела немало людей, которые в похожей ситуации покончили с собой. Многие вкладчики «Форума», взрослые мужчины, до сих пор боятся сказать своим семьям, что большую часть средств они потеряли безвозвратно. И властям нет до этого никакого дела — они стараются дистанцироваться от наших проблем».

По словам Гаруса, очень странно ведет себя украинский Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Именно эта структура призвана продавать активы рухнувших украинских банков.

«В Фонде поступают так — сначала они выставляют основные активы по ценам, завышенным в разы. После того как никто их не купил, они берут и «запихивают» эти активы — здания, земельные участки, квартиры и т. д. — в единый «пакет», который продают буквально за копейки. И от этих сделок явственно пахнет коррупционными схемами, — признает Гарус. — Например, они продали все активы банка «Финансы и кредит», оцененные в 23 млрд гривен, всего за… 15 млн гривен, то есть за 0,66% от реальной стоимости».

«Главная цель нашего союза — посадить за стол переговоров четыре субъекта отношений, — говорит Александр Коваленко, глава «Всеукраинского объединения кредиторов банков». — Это вкладчики и кредиторы, чьи средства являются источником банковских активов, владельцы и менеджмент неплатежеспособных банков, регулятор в лице Национального банка Украины, а также Фонд гарантирования вкладов, который выводит эти банки с рынка. По правде говоря, мы пытаемся не дать им заработать на нашем горе».

В свою очередь, глава Ассоциации вкладчиков «Укринбанка» Виктор Бешенев заявил, что способы заставить банки вернуть деньги (хотя бы частично) есть — и он готов ими поделиться с коллегами.

«Руководство «Укринбанка» пошло навстречу своим клиентам, и сегодня вкладчикам уже выплачено более 1 млрд 200 млн гривен долга. Однако 440 млн гривен, «утонувших» вместе с банком, до сих пор не выплачены, а НБУ и Фонд гарантирования вкладов только препятствуют дальнейшим выплатам, — говорит Бешенев. — Поэтому мы решили подписать меморандум о вступлении в союз, чтобы долговые выплаты от банка выглядели прозрачно, а мы могли за ними следить и участвовать в этом… Думаю, общими усилиями мы добьемся успеха».

Адвокат Татьяна Киличава от вкладчиков банка «Киевская Русь» заявила о необходимости внести изменения в законодательство, чтобы восстановить работу той части банков, руководство которых хочет этих изменений и имеет средства для этого.

«У нас отсутствует механизм того, что делать с теми банками, которые в судебном порядке добились отмены решения Нацбанка о признании их неплатежеспособными, — говорит Киличава. — Поэтому владельцам таких банков реально сложно что-то делать».

По поводу «банкопада» и отношения государства к правам вкладчиков и бизнесменов один из видных украинских экономистов Виктор Скаршевский заявил следующее.

«Самое страшное в том, что на сегодняшней Украине фактически отсутствует защита прав собственности. Поэтому в страну не инвестируют не только иностранцы, но и внутренние инвестиции в Украину не идут. Все заработанное выводится в офшоры, — констатировал экономист. — Защита прав собственности, верховенства права и неотвратимость наказания для воров и мошенников — для этого нужно сильное государство.

А сильное государство — не то, которое вмешивается в экономическую деятельность, а то, которое способно защитить права собственности. И способно сделать так, чтобы все придерживались единых правил игры. Пока этого не будет сделано, ни о каком экономическом долгосрочном развитии Украины и речи быть не может».

По данным Нацбанка Украины, в течение 2018 года количество работающих на Украине банков сократилось всего на 5 единиц — сегодня их в стране 77. Напомним, в 2013 году на Украине работали более 200 кредитных учреждений.