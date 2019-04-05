Детские центры по стандартам знаменитого «Артека» появятся во всех регионах РФ

Москва, 5 апреля. Детский центр «Артек» впервые представит масштабный проект «Губернаторский лагерь» на главном мероприятии российского образовательного года, Московском международном салоне образования, который пройдет в Москве 11 апреля.

Как сообщили Федеральному агентству новостей в пресс-службе МДЦ, в каждом субъекте России будет создан детский центр, основанный на стандартах качества, образовательных программах и кадровых технологиях «Артека».

Филиалами или франшизой знаменитого детского лагеря эти центры назвать нельзя – скорее, это аналоги, созданные с использованием лучших методик и образовательных программ, которые накопил «Артек» за десятилетия работы, объяснили ФАН в пресс-службе МДЦ.

Правительства регионов РФ и региональные вузы заключат соглашения с МДЦ «Артек», а кадры для будущих региональных центров будут готовить на базе самого лагеря, адаптируя образовательные программы под специфику конкретных регионов. По прогнозам, к 2024 году «губернаторские лагеря» будут принимать 60 тысяч детей в год по всей стране.

«Цель нового проекта состоит в повышении доступности артековского образования для детей из самых отдаленных территорий – через наши программы и педагогов. В конечном счете, все вместе мы хотим расширить возможности ребят в построении их жизненной траектории», – говорит и.о. директора МДЦ «Артек» Константин Федоренко.

Подробнее о проекте «Губернаторский лагерь» расскажет на выставке ММСО руководитель Управления профессионального развития педагогического персонала МДЦ «Артек» Кдани Кавизина. Она представит опыт создания подобных детских центров в пилотных регионах.

Экспозиция «Артека» будет работать на ММСО с 10 по 13 апреля. Там можно будет узнать, как получить путевку в «Артек» или стать вожатым и учителем в артековской школе, встретить выпускников МДЦ и принять участие в мастерских «Артека».