Проведение дебатов Зеленского и Порошенко оценили в миллион долларов

Киев, 5 апреля. Стоимость проведения дебатов кандидатов на пост президента Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко в спортивном комплексе «Олимпийский» в Киеве составит около 1 миллиона долларов. Об этом сообщил руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания.

Представитель штаба действующего президента Украины Порошенко Олег Медведев ранее заявил, что кандидат готов взять на себя половину расходов на организацию и проведение выступления, он оплатит их из своего избирательного фонда​​​. Медведев также призвал Зеленского оплатить оставшуюся часть.

«По предварительным данным, на проведение дебатов придется потратить около 1 миллиона долларов», — оценил Аласания в разговоре с интернет-изданием Liga.net.

Он уточнил, что сметы проведения дебатов еще нет, в настоящее время прорабатываются технические моменты и обеспечение безопасности мероприятия. Аласания отметил, что концерт на стадионе «Олимпийский» украинской популярной музыкальной группы «Океан Эльзы», лидером которой является Святослав Вакарчук, стоил в свое время вполовину меньше ожидаемого мероприятия — 500 тысяч долларов.

Напомним, по данным ЦИК Украины, юморист и шоумен Зеленский одержал победу в первом туре с результатом 30,24% голосов, действующего главу государства поддержали 15,95% граждан. Об этом стало известно по итогам обработки 100% бюллетеней. Дата второго тура выборов назначена на 21 апреля.

Дебаты между Зеленским и Порошенко должны пройти 19 апреля на стадионе «Олимпийский». Перед этим участники встречи сдали кровь на наличие алкоголя и наркотиков.

По словам шоумена, результаты будут обнародованы через три дня. Кровь он сдал в частной лаборатории, куда пришел в пятницу вместе с журналистами.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) уже выделила эфир для освещения дебатов между кандидатами в президенты. Представитель НОТУ подчеркнула, что 19 апреля между 20.00 и 21.00 «дебаты будут проведены в любом случае», даже если на них не объявятся кандидаты.