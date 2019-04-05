«Спартак» сыграет с ЦСКА, «Зенит» отправится в Черкизово в 22-м туре РПЛ

Столичный «Спартак» сыграет со своим самым принципиальным соперником в чемпионате России – ЦСКА. На следующий день воспользоваться турнирной ситуацией попытается «Зенит», который, в случае победы над «Локомотивом», сможет увеличить отрыв минимум от двух конкурентов. Об этом и других главных событиях предстоящих выходных — в анонсе 22-го тура от Федерального агентства новостей.

Суббота, 6 апреля

«Анжи» – «Динамо». 14.00

В трех последних турах «Динамо» уступило с одинаковым счетом — 0:1. «Анжи» же проиграл все четыре матча в 2019 году с общим счетом 0:10. Последний матч вообще получился для команды из Махачкалы настоящей проверкой на прочность: «Краснодар» забил пять и вынудил главного тренера «Анжи» подать в отставку.

Руководство клуба ее не приняло, и Магомед Адиев продолжил подготовку команды к игре с «Динамо». К слову, будущее наставника бело-голубых Дмитрия Хохлова также не определено. Перед командой перед началом сезона ставили задачу бороться за еврокубки, а не за выживание.

«Краснодар» – «Крылья Советов». 16.30

В прошлом туре «Краснодар» устроил форменный разгром «Анжи» и вновь, после нескольких невзрачных матчей, показал атакующий футбол, за который мы его так любим. Конфликт с Иваном Игнатьевым погашен, молодой нападающий подписал новый контракт и сыграл немаловажную роль в победе с крупным счетом.

«Крылья» успешно начали год, заставив понервничать «Енисей» и «Анжи», но с соперниками посерьезнее дважды оступились — «Арсенал» и «Оренбург» оказались сильнее. Немаловажная деталь — с оренбуржцами самарцы играли перенесенный матч 16-го тура посреди текущей недели, в то время как «Краснодар» готовился к игре вдвое дольше.

«Спартак» – ЦСКА. 19.00

Как и всегда, дерби обещает быть невероятно ожесточенным. Обе команды борются за места в Лиге чемпионов и караулят ошибки «Зенита», чтобы побороться за первую строчку. Говорить об антагонизме бессмысленно — это и так очевидно. Зрительский интерес — на самом высоком уровне: на арене «Открытие» ожидается аншлаг.

Спартаковских болельщиков обнадеживает, что восстановился защитник Самюэль Жиго: француз осенью прошлого года порвал крестообразные связки и совсем недавно вернулся в строй. А начинал карьеру в российском чемпионате игрок обороны впечатляюще, поэтому фанаты красно-белых рассчитывают на Жиго.

Воскресенье, 7 апреля

«Уфа» – «Ростов». 11.30

На прошлой неделе «Уфа» под руководством нового главного тренера Вадима Евсеева сенсационно сыграла 2:2 с ЦСКА. «Ростов» продолжает бороться за право выступать в еврокубках и в РПЛ, и в Кубке России.

Правда, у ростовчан из-за игры на два фронта времени на подготовку к поединку будет меньше. Думается, большого количества голов ждать не стоит, но обе команды будут биться за столь необходимые очки.

«Урал» – «Енисей». 14.00

Екатеринбургский клуб также играл в Кубке и свой поединок в непростой борьбе выиграл. «Енисей» последнюю победу одержал в ноябре прошлого года и пока не выглядит командой, которая способна набрать три очка: сказываются и класс футболистов, и закулисная борьба главного тренера Дмитрия Аленичева с руководителями клуба, и открытые протесты болельщиков против наставника команды. «Урал», напротив, демонстрирует стабильность и дома должен безоговорочно становиться победителем.

«Рубин» – «Арсенал». 16.30

«Арсенал» в среду уступил в кубке «Уралу», но по-прежнему остается одной из наиболее ярких команд чемпионата. Атакующая игра команды Игоря Черевченко автоматически делает туляков одним из наиболее опасных соперников.

С другой стороны, «Арсеналу» будет противостоять умеющий отлично обороняться «Рубин», которым руководит искусный стратег Курбан Бердыев. Последние матчи для казанцев складывались неудачно, но тем интереснее — когда-то команду из Татарстана должно прорвать.

«Локомотив» – «Зенит». 19.00

Если бы не матч «Спартака» и ЦСКА, игру «Локомотива» и «Зенита» без сомнений можно было бы считать встречей тура.

Для петербуржцев эта встреча — возможность оторваться от прямого конкурента и шанс поквитаться за крайне обидное поражение в Черкизово почти год назад. Именно в том матче «железнодорожники» благодаря голу Эдера оформили чемпионство. В этом сезоне «Зенит» достаточно уверенно идет к цели, и даже ничейный результат едва ли будет считаться неудачным.

Понедельник, 8 апреля

«Оренбург» – «Ахмат». 17.00

Обе команды комфортно располагаются в середине турнирной таблице. И если перед хозяевами встречи стоит задача в этой середине закрепиться, то амбиции «Ахмата» — место в Лиге Европы.

При определенных раскладах шансы у команды из Грозного есть, но для этого им необходимо побеждать в матчах с прямыми конкурентами. В «Оренбурге» всю зиму было неспокойно: то разговоры о возможном уходе одного из лидеров Алексея Сутормина в «Зенит», то слухи о возможной отставке главного тренера Владимира Федотова. Сейчас обстановка перестала быть накаленной, и команда наверняка это чувствует.