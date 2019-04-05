Сирия новости 5 апреля 19.30: курды арестовали женщину с ребенком в Манбидже, в Хаме продолжаются перестрелки между САА и террористами

Сирия, 5 апреля. Курды арестовали женщину с ребенком в Манбидже, в Хаме продолжаются перестрелки между САА и террористами, в Аль-Багузе погиб боец SDF из числа насильно завербованных. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций радикалов в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: перевезла оружие и отравляющие вещества из Ад-Даны.

Курды: арестовали женщину с ребенком в Манбидже.

Провинция Алеппо

Недалеко от Африна произошла детонация самодельного взрывного устройства, передает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet). По данным автора публикации, на мине подорвался автомобиль протурецких боевиков. Информации о пострадавших нет.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает, что в Манбидже боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) арестовали женщину. Мирная жительница была взята под стражу вместе с младенцем.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) писал, что в районе населенного пункта Салихия на подконтрольной правительственным силам САР территории провинции Дейр-эз-Зор прогремели взрывы. В это же время над данной местностью были зафиксированы самолеты ВВС международной коалиции. Более подробной информации нет.

Twitter-канал (@huseyinbozan) сообщает, что в боях между «Исламским государством»1 и «Демократическими силами Сирии» (SDF) в Аль-Багузе был убит молодой человек из города Камышлы, принудительно завербованный в SDF.

Провинция Идлиб

Информационное агентство Page Arab сообщает, что террористы подконтрольного «Джебхат ан-Нусре»1 альянса «Тахрир аш-Шам» перевезли около 120 снарядов с отравляющими веществами из города Ад-Дана в штаб-квартиру «Исламской партии Туркестана» (организация запрещена на территории РФ) на равнине Руж. Отмечается, что для транспортировки оружия использовались машины псевдогуманитарной организации «Белые каски».

Ранее сообщалось, что радикальные исламисты готовят в провинции Идлиб инсценировку применения химического оружия правительственными войсками.

Провинция Хама

На севе провинции Хама не прекращаются столкновения между радикальными исламистами и Сирийской арабской армией (САА), передает военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Tasnimnews_EN). Twitter-канал (@AJA_Syria) сообщает, что правительственные войска САР ведут обстрел укрытий джихадистов недалеко от населенного пункта Кафр Зета.

Ранее террористы «Джебхат ан-Нусры» атаковали мирный город Мхарде, находящийся на подконтрольной САА территории региона. В результате нападения погибло трое гражданских, еще семь человек получили ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)