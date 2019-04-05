Россия выиграла в ВТО спор по транзиту украинских товаров

Москва, 5 апреля. Россия выиграла в суде ВТО спор с Украиной, касающийся введенных Москвой ограничений на транзит украинских товаров. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте ВТО.

Суд пришел к выводу, что в обычных условиях ограничение транзита рассматривалось бы как нарушение правил ВТО, однако в данном случае речь идет о защите национальных интересов России, поскольку отношения между Москвой и Киевом крайне обострены.

«Группа экспертов посчитала, что чрезвычайная ситуация 2014 года, которая угрожала основным интересам безопасности России, была очень близка к вооруженному конфликту. В этих обстоятельствах группа была удовлетворена доводами России о защите ее интересов безопасности», — говорится в сообщении.

В ОБСЕ также заявили, что группа не сочла необходимым рассматривать претензии Украины о нарушении других положений статьи 5 и статьи 10 ГАТТ (Генеральное соглашение по тарифам и торговле) 1994 года или других обязательств России.

Отметим, что ранее Украина подала в суд ВТО иск против России, требуя признать незаконным введение запрета и ограничений на автомобильные и железнодорожные транзитные перевозки украинских товаров через РФ в Казахстан и Киргизию, а также в Монголию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Примечательно, что это уже третий спор, который Россия выиграла у Украины в ВТО. Ранее международная организация встала на сторону Москвы в споре о запрете на поставку в Россию украинских товаров — нитрата аммония и железнодорожного оборудования.

В Совете Федерации назвали позитивным сдвигом решение Всемирной торговой организации по транзитному спору Украины и России.