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Орешкин объяснил, как решение ВТО по украинскому транзиту отразится на споре РФ с США

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Орешкин объяснил, как решение ВТО по украинскому транзиту отразится на споре РФ с США

Москва, 5 апреля. Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин прокомментировал признание третейской группой Всемирной торговой организации (ВТО) претензий Украины по ограничению транзита товаров через территорию России необоснованными.

По словам Орешкина, результат спора России и Украины по транзиту товаров отразится на другом разбирательстве — между Москвой и Вашингтоном. Глава Минэкономразвития напомнил, что в 2018 году США ввели пошлины на импорт стали и алюминия. На данный момент американцы пытаются объяснить этот шаг необходимостью защиты национальной безопасности.

«Принятое решение делает наши аргументы в споре с США более весомыми, — приводит пресс-служба МЭР слова министра.— Наша победа в ВТО, таким образом, имеет системное значение для развития организации и должна стать одним из элементов планирующейся реформы».

Орешкин объяснил, как решение ВТО по украинскому транзиту отразится на споре РФ с США

Ранее в Совете Федерации назвали позитивным сдвигом решение ВТО по транзитному спору Украины и России. Организация поддержала позицию российских властей в «Деле DS512: Россия — Меры по транзитным перевозкам» и заключила, что запрет Москвы на перевозки украинских товаров через ее территории в Азию обоснован.

Автор: Катерина Иванова
Источник: Пресс-служба Минэкономразвития РФ
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