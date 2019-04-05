Киселев ответил Волкеру на слова о «вмешательстве» РФ в дела Украины с помощью RT

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия использует RT и Sputnik для «влияния» на Киев и электоральные процессы, протекающие в соседнем государстве. Гендиректор «России сегодня» Дмитрий Киселев ответил на выпад Волкера в адрес российских СМИ.

Волкер заявил, что Россия использует свои СМИ, для того, чтобы поддерживать политический кризис внутри Украины.

«Все, что делала Россия до сих пор, указывает на то, что русские продолжат испытывать президента Украины, кто бы ни занимал этот пост. Они [русские], именно они вторглись. Они захватили территорию. Они продолжают подогревать конфликт. Используется самая разнообразная пропаганда — RT, Sputnik, кибератаки. На Украине в ход пущен абсолютно весь арсенал», — заявил американский дипломат.

Американец добавил, что у действующего лидера президентской гонки Владимира Зеленского нет политического опыта. Этим, по словам Волкера, может «воспользоваться» президент России Владимир Путин.

Генеральный директор российского международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что подобная реплика Волкера уже сама по себе нарушает суверенитет Украины.

«Это уже само по себе влияние. Известно, [экс-президент США Барак] Обама не скрывал, что американцы приняли участие в госперевороте. Он назвал это брокерством, они были брокерами перемены власти на Украине. США поддержали государственный переворот», — подчеркнул журналист.

Киселев напомнил: Волкер неоднократно заявлял, что не получает официальную зарплату в Госдепе. По информации известного журналиста, деятельность американского дипломата оплачивает Киев.

«Вообще, о чем можно говорить? Чья бы корова мычала, а их бы молчала, как мы говорили в детстве. Это малоинтересная история. Насколько я знаю, как мне говорили украинские коллеги, Волкер на зарплате [у действующего президента Украины Петра] Порошенко. Мне кажется, не стоит придавать значения этим пустым словам», — резюмировал Дмитрий Киселев.

Напомним, антиконституционный государственный переворот на Украине произошел в 2014 году. Незаконная смена власти унесла жизни более 100 человек. Майдан активно поддерживали Соединенные Штаты и страны Европы.