Билеты на дебаты Зеленского и Порошенко хотят купить жители ФРГ и Британии

Киев, 5 апреля. Билеты на дебаты шоумена Владимира Зеленского и действующего президента Украины Петра Порошенко хотят купить даже иностранцы. Об этом журналистам местных СМИ заявил заместитель гендиректора стадиона «Олимпийский» Виктор Анисимов.

«Все хотят попасть, все просят забронировать — обычные граждане Украины, публичные люди», — рассказал он в комментарии изданию «Страна.ua».

Анисимов добавил, что на официальные электронные ящики «Олимпийского» поступает много заявок. Более того, по его словам, купить билеты хотят даже жители Великобритании и Германии.

Как сообщалось ранее, словесная схватка может пройти 19 апреля. Но, как уточнил Анисимов, точная дата дебатов «еще не забронирована». Для участия в дебатах Порошенко и Зеленский сдали медицинские анализы на алкоголь и наркотики. Результаты экспресс-теста Порошенко не выявили никаких психоактивных веществ. При этом в штабе Порошенко заявили, что шоумен может фальсифицировать лабораторное исследование.

Брат киевского мэра, экс-боксер Владимир Кличко сегодня предложил Зеленскому и Порошенко сдать анализы на наличие в крови алкоголя и запрещенных веществ в лаборатории WADA. По его словам, он даже может организационно помочь в этом процессе, «чтобы это не выглядело так кустарно».

Накануне Зеленский предложил Тимошенко стать независимым арбитром на дебатах. На ответ лидеру «Батькивщины» дали 24 часа.