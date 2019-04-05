Немецкий регулятор открестился от поправок к Газовой директиве ЕС

Москва, 5 апреля. Агентство по электричеству, газу, телекоммуникациям, почте и железнодорожному сообщению ФРГ не занимается внедрением принятых Европарламентом «газовых» поправок в законодательство страны. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей сообщили в немецком ведомстве.

4 апреля Европарламент одобрил поправки к газовой директиве ЕС. Изменения затронут новые и действующие морские газопроводы из третьих стран в Евросоюз, к числу которых относится и «Северный поток — 2». При этом, по сообщению немецкой деловой газеты Handelsblatt, имплементировать поправки в немецкие нормативные акты должно именно Федеральное сетевое агентство.

В интервью ФАН немецкий регулятор открестился «газовых» поправок ЕП объяснил, что новые европейские требования действительно необходимо ввести в национальное законодательство, однако заниматься этим должно другое ведомство.

«Решение об утверждении или отказе от поправок к Газовой директиве ЕС на уровне немецкого законодательства будет принимать министерство экономики и энергетики ФРГ, — сообщил ФАН официальный представитель регулятора Михаэль Райфенберг. — В настоящее время Nord Stream 2 не относится к компетенции Федерального сетевого агентства».

Принятые Европарламентом изменения начнут действовать только после внедрения их в национальное законодательство той страны, на территории которой оканчивается газопровод. В случае с «Северным потоком — 2» такой страной является Германия.

ФАН уже направило соответствующий запрос в министерство экономики и энергетики ФРГ.

Ранее официальный представитель компании-оператора «Северного потока — 2» Штеффен Эберт рассказал в интервью ФАН, что строительство газопровода продолжается по графику и при полноценной поддержке инвесторов. В компании учли решение Европарламента о поправках к газовой директиве и продолжат следить за законотворческим процессом.