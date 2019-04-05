Климкин заявил, что Украина не участвует в «эсэнгэшных тусовках»

Киев, 5 апреля. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не участвует в «эсэнгэшных тусовках». По словам дипломата, Украина не ведет никакой деятельности в рамках Содружества независимых государств.

«Я не ездил ни на какие эсэнгэшные тусовки, когда мы [еще] фактически не вышли из СНГ», — сказал Климкин, которого спросили об участии в совете министров иностранных дел стран СНГ в Москве.

По словам главы МИД Украины, Киев завершает все сделки внутри СНГ, что «убить договоренности, которые не нужны Украине», пишет RT.

«Единственное, что мы делаем, – мы завершаем просмотр всех сделок таким образом, чтобы убить все соглашения, которые нам не нужны», — уточнил Климкин.

Напомним, о выходе из СНГ киевские власти начали говорить сразу после государственного переворота, произошедшего на Украине в 2014 году. Спустя пять лет Украина продолжает выходить из различных соглашений в рамках СНГ.

В конце января, в частности, правительство Украины прекратило действие соглашения об общих условиях поставок товаров между организациями государств СНГ. В интервью Федеральному агентству новостей политолог Артем Журко рассказал, что это решение может сильно ударить по экономическим отношениям Украины и Белоруссии.