Суд изъял имущество полковника Захарченко на 460 миллионов рублей

Москва, 5 апреля. Никулинский суд Москвы частично удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества, принадлежавшего полковнику Дмитрию Захарченко, на сумму 484 миллиона рублей.

Иск был удовлетворен почти в полном объеме. Исключение составило требование о взыскании 320 тысяч долларов, потраченных Захарченко на ювелирные украшения.

«Удовлетворить иск Генеральной прокуратуры частично», — говорится в решении суда, передает ТАСС.

Как сообщает РИА Новости, у близких Захарченко были изъяты деньги, ценные бумаги и два нежилых помещения в Подмосковье, арендуемых магазином «Пятерочка», на сумму 460 миллионов рублей.

Генпрокуратура уже обращалась в суд с иском об изъятии имущества Захарченко на сумму более девяти миллиардов рублей. В 2017 году Никулинский суд Москвы удовлетворил его в полном объеме.

Ранее СК РФ провел новые обыски по делу экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко. Следователи задержали одного из предполагаемых посредников Захарченко: он, по версии правоохранительных органов, передавал полковнику взятки.

Напомним, Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года. Его обвиняют в четырех эпизодах получения взяток.