Путин на Арктическом форуме встретится с президентами Финляндии и Исландии

Москва, 5 апреля. Президент России Владимир Путин в рамках Арктического форума проведет встречу с финским коллегой Саули Ниинистё, а затем с лидерами Норвегии, Швеции и Исландии, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Ушаков сказал, что в рамках Арктического форума у Путина пройдут отдельные встречи с лидерами северных стран, которые будут участвовать в этом мероприятии.

«Вечером 9 апреля пройдет совместный ужин для всех лидеров. Полезная и интересная дискуссия, которая будет охватывать, наверное, не только тему Арктики, но и самые злободневные международные вопросы», — уточнил Ушаков.

По словам помощника российского лидера, глава государства 9 апреля встретится с президентом Финляндии Саули Ниинистё, с премьер-министрами Норвегии и Швеции Эрной Сульберг и Стефаном Левеном. На следующий день Путин проведет встречу с исландским президентом Гудни Торлациус Йоханнессон.

Ушаков также рассказал о темах, которые затронет глава государства в ходе своего выступления на форуме. Он уточнил, что Путин уделит внимание вопросам обеспечения устойчивого социально-экономического развития Арктики, сохранения уникальных арктических экосистем, повышения качества жизни населения региона и укрепления в этих целях международного сотрудничества.

Напомним, международный арктический форум «Арктика — территория диалога» пройдет 9-10 апреля. В нем планируется участие президентов Финляндии и Исландии, премьер-министров Швеции и Норвегии.