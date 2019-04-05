Дипломаты США посетили в «Лефортово» обвиняемого в шпионаже Уилана

Москва, 5 апреля. Американские дипломаты посетили обвиняемого в шпионаже в России Пола Уилана в СИЗО «Лефортово», сообщили представители посольства США в Москве на странице дипведомства в Twitter.

Встреча американских дипломатов и Уилана состоялась накануне, 4 апреля.

«Вчера состоялся консульский визит к гражданину США Полу Уилану в «Лефортово», — рассказали в посольстве США.

По мнению американской стороны, доказательства вины Уилана по-прежнему не были предъявлены.

Вчера состоялся консульский визит к гр. США Полу Уилану в «Лефортово». Идут дни, недели, но Уилан остается под стражей без предъявления каких-либо доказательств. И все звучат заявления чиновников РФ о том, что он был «задержан с поличным». Где все-таки доказательства? @MFA_Russia — Посольство США в РФ (@USEmbRu) April 5, 2019

В феврале адвокат подозреваемого в шпионаже американца Владимир Жеребенков в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал о флешке подзащитного, на которой находись файлы, содержащие государственную тайну РФ. Защита предположила, что Уилана подставили. Он отметил, что можно говорить о провокации со стороны знакомого Уилана, «видимо, из террористических соображений».