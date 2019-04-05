На привязавшего собаку к рельсам завели уголовное дело. ФАН-ТВ

Мужчина, привязавший свою собаку к рельсам, станет фигурантом уголовного дела. Ранее транспортная полиция отказала в его возбуждении, не обнаружив событий, которые могли быть названы преступлением. Иначе говоря — собака чудом осталась жива, значит все нормально.

Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проверила это решение и нашла в нем нарушения. А после и вовсе постановила — уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными будет возбуждено. Нерадивому хозяину грозит крупный штраф или арест на полгода.

«Достоверно установлен и подтвержден факт привязывания собаки к железнодорожному полотну, что исключало возможность самостоятельного оставления ею места следования железнодорожного подвижного состава, создавало прямую угрозу жизни и здоровью животного, причинения ему боли и страданий, и непосредственно указывало на наличие у неустановленного лица умысла на жестокое обращение с животным», — заявила заместитель Ленинград-Финляндского транспортного прокурора Валентина Серова.

Напомним, недавно история собаки по кличке Серега потрясла Ленобласть и весь Рунет. Хозяин пса посчитал, что тот свое отжил и привязал животное к рельсам рядом со станцией Антропшино. Он рассчитывал, что Серегу собьет поезд. Но машинист заметил его и отвязал. Затем при помощи волонтеров собаке удалось найти новый дом.