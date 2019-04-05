Путин во время встречи показал Нетаньяху преимущества сотрудничества с РФ по Сирии

Президент РФ Владимир Путин и израильский премьер Биньямин Нетаньяху подробно обсудили ситуацию в Сирии в ходе прошедшей встречи. При этом лидер Израиля не представил в Москве подробного плана по урегулированию в САР, объявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Напомним, ранее израильские СМИ заявили, что Нетаньяху в ходе визита в Россию представит разработанные в Тель-Авиве принципы урегулирования, ключевым моментом которых, по израильской версии, должен был стать вывод из Сирии иранских подразделений. В пользу этого говорит тот факт, что в Москву Нетаньяху отправился вместе с председателем Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом, который встретился с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым — они также обменялись мнениями по поводу ситуации в Сирии.

Сегодня по мотивам переговоров российской стороны с Нетаньяху и Бен-Шаббатом Владимир Путин провел в Кремле оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности — в ходе совещания обсуждалась и сирийская тема.

Одной из важных тем в ходе встречи Путина и Нетаньяху стало возвращение на родину останков израильского солдата Захарии Баумеля, который погиб в 1982 году во время первой ливанской войны, когда часть израильских сил попала в окружение в Сирии. Действующие в Сирии части российского спецназа смогли обнаружить место захоронения Баумеля и передать на родину его останки, что, как отметил Путин в ходе беседы с Нетаньяху, «было совсем непросто». Нетаньяху выразил благодарность российской армии и Минобороны за помощь. Из-за этого он немедленно попал под огонь западных СМИ, которые назвали его «родственной душой» Путина и даже заверили, якобы передача останков израильского солдата была «срежиссированной акцией» перед предстоящими парламентскими выборами в Израиле.

Нетаньяху, который ведет свою партию «Ликуд» на досрочные выборы 9 апреля, находится в очень непростом положении — против него выдвинуты обвинения в коррупции. Признание со стороны Путина, который пользуется популярностью среди миллиона русскоговорящих израильтян, добавит Нетаньяху очков на выборах. Аналогичные предположения высказывались и по поводу щедрого жеста президента США Дональда Трампа, который 25 марта подписал резолюцию о признании Голанских высот территорией Израиля — сразу же после этого Нетаньяху прилетел в Вашингтон, очевидно, чтобы выразить благодарность и обсудить стратегические последствия этого шага. Bloomberg даже утверждает, что именно Нетаньяху уготована роль посредника, который сможет добиться признания Вашингтоном факта воссоединения Крыма с Россией.

Нетаньяху действительно важен на своем посту и для России, и для Штатов, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев — в настоящее время израильский премьер является важным каналом коммуникации между Москвой и Вашингтоном.

«Есть моменты, в которых Израиль нуждается в помощи России. Там опасаются действий ливанской «Хезболлы» и в целом действий Ирана на территории Сирии. Россия, конечно, может решать какие-то вопросы, в том числе воздействуя на Иран, однако есть вопросы и к самому Израилю. В особенности по его агрессивной политике в отношении Сирии, поддержке Израилем действий как террористов на территории САР, так и действий западной коалиции, которая зачастую действует заодно с боевиками, — отметил собеседник Федерального агентства новостей. Я думаю, речь [в ходе встречи Путина и Нетаньяху] шла не столько о каких-то договоренностях, сколько об определении позиций — скорее всего, все сводилось к некому политическому торгу. Если Израиль что-то просит от России, Москва вправе ставить какие-то встречные условия».

Александр Перенджиев напомнил о своеобразной (если не откровенно двуличной) политике Нетаньяху — приехав в Москву на празднование Дня Победы в прошлом году, он повесил на грудь георгиевскую ленточку и вместе Путиным смотрел Парад Победы — а самолеты ВВС Израиля тогда вновь нанесли удар по союзнику России, Сирии.

«Я думаю, что Нетаньяху сейчас — наш канал коммуникации с Вашингтоном. Речь идет не столько о том, что обсуждал Нетаньяху в беседе с Путиным по поводу интересов Израиля, сколько о более глобальных взаимоотношениях между Россией и США. Напомню, ранее американский вице-президент Майк Пенс вновь заявил о готовности к диалогу с Россией — и прибытие Нетаньяху в Москву могло быть приурочено к этому моменту, это в определенном смысле переговоры одновременно и с США».

Москве же действительно комфортно поддерживать контакты с действующим премьером Израиля — Нетаньяху доказал, что даже в критических ситуациях, как после гибели Ил-20 ВКС РФ, он стремится к сохранению связей и нормализации отношений с Россией.

«Нетаньяху удобен и России, и США, поскольку он все-таки договороспособный, уже установлен диалог. Появление нового лица на посту премьер-министра Израиля может создаст сложности и для Москвы, и для Вашингтона — непонятно, какого вектора политики он будет придерживаться», — подчеркнул эксперт.

Эксперт ФАН сравнил методы, которые использовали президент США и российский лидер для того, чтобы оказать поддержку премьеру Израиля и народу этой страны.