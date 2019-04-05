Путин встретится с французскими бизнесменами в середине апреля

Москва, 5 апреля. Президент России Владимир Путин встретится с представителями французского бизнеса 18 апреля. Об этом в пятницу заявил помощник Путина Юрий Ушаков.

«18 апреля будет традиционная встреча Путина с представителями французских деловых кругов», — отметил он.

Напомним, что 20 марта глава государства принял в Кремле представителей британского бизнеса и предложил им принять участие в реализации российских нацпроектов. По его словам, нацпроекты предполагают вложение сотен миллиардов долларов в развитие наиболее важных секторов экономики, что может представлять интерес для иностранных инвесторов.

Кроме того, президент пригласил бизнесменов на Петербургский международный экономический форум, который будет проходить с 6 по 8 июня. По словам Путина, Россия делает все возможное для того, чтобы иностранные инвесторы и партнеры чувствовали себя комфортно на рынке РФ. Он добавил, что для многих участников встречи в Кремле российская столица — не чужой город, так как они работают в РФ уже давно.