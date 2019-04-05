Путин посетит Италию летом 2019 года

Москва, 5 апреля. Президент России Владимир Путин приедет в Италию с визитом в середине лета 2019 года, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

На днях Ушаков сообщил, что визит российского лидера запланирован на лето текущего года.

Помощник президента России отметил, что дата визита Путина в Италию определена. Однако Ушаков не стал ее озвучивать.

«Я не хотел бы эту дату озвучивать, поскольку это делается в кооперации с хозяевами, которые будут принимать президента РФ летом», — сказал Ушаков.

Напомним, в ноябре прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что сроки визита главы государства будут согласованы по дипломатическим каналам. Позже итальянский посол в России рассказал, что визит Путина в страну ожидается в 2019 году.