Военный эксперт назвал главное преимущество российского ЗРК «Тор-М2»

ЗРК «Тор-М2» успешно прошел ряд испытаний, проведенных в реальных боевых условиях. По словам военного эксперта, обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца, это единственный в мире комплекс, который может отражать воздушную атаку противника во время движения колонны или дивизии.

«ЗРК «Тор-М2» полностью подтвердил свои характеристики не только в ходе испытательных и учебных стрельб, но и при выполнении специальных задач в реальных боевых условиях», — рассказал гендиректор ижевского электромеханического завода «Купол» Фанил Зиятдинов РИА Новости.

Зиятдинов подчеркнул, что по своим характеристикам ЗРК семейства «Тор» не имеют конкурентов, о чем свидетельствует большая заинтересованность потенциальных заказчиков в приобретении этого оружия.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец, комментируя Федеральному агентству новостей испытания «Тор-М2», разъяснил, для каких целей используется этот всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс.

«Он предназначен для решения задач как по противовоздушной, так и по противоракетной обороне на уровне, скажем, дивизии или полка. Пожалуй, его главная особенность в том, что это единственный в мире ЗРК, который готов отражать воздушное нападение противника во время марша, то есть когда колонна, часть двигается, «Тор» может без остановки стрелять по вражеским целям. В России имеется целый ряд подобных вооружений — «Тор-М1», «Тор-М2У — что говорит о том, что этот комплекс очень эффективен, он постоянно совершенствуется», — назвал главное преимущество отечественного комплекса Баранец.

Военный эксперт обратил внимание, что российский ЗРК находится на вооружении полутора десятков стран, включая и страны НАТО, например, Грецию.

Собеседник ФАН подчеркнул, что комплексы семейства «Тор» постоянно модернизируются, кроме того, оружие успело хорошо себя зарекомендовать во время выполнения боевых задач в Сирии.

«Правильно сказал главный конструктор, это оружие способно поражать все существующие в мире летательные аппараты, начиная с маленьких беспилотников, заканчивая межконтинентальными ракетами, которые совершают полет на определенной высоте. Российский ЗРК может сбивать вражеские цели на расстоянии 16 км и летящие со скоростью до 1000 м/с. В нем увеличено количество управляемых ракет — если на предыдущих образцах было 8, то сейчас установлено целых 16 единиц», — заявил Баранец.

Резюмируя, он заметил, что российский ЗРК пользуется большим авторитетом за рубежом, а также регулярно появляется на военных парадах.

«Конструкторы заслуженно рекламируют «Тор-М2». Особенная ценность комплекса заключается в том, что он был испытан в Сирии. Из этого комплекса велся огонь по беспилотным летательным аппаратам, которые пытались атаковать нашу авиабазу «Хмеймим», — заключил Виктор Баранец.

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