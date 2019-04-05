Кремль готовит встречу Путина и президента Таджикистана

Москва, 5 апреля. Кремль готовит встречу президента России Владимира Путина и лидера Таджикистана Эмомали Рахмона, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Ушаков анонсировал скорую встречу президентов России и Таджикистана. Он уточнил, что на данный момент Кремль ведет подготовку этих переговоров.

«В Москве 17 апреля состоится официальный визит президента Таджикистана Эмомали Рахмона», — объявил помощник президента России.

В феврале в министерстве иностранных дел Таджикистана сообщили, что в рамках визита в Москву Рахмон подпишет пакет документов, в том числе по сотрудничеству в вопросах миграции. В этом же месяце министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин обсудили визит Рахмона в РФ.