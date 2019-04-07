Дети сирийской Хасаки рассказали о любви к Голанам через собственные рисунки

Дамаск, 7 апреля. В сирийской Хасаке в городе Аль-Камышлы прошло праздничное мероприятие под названием «Голаны глазами наших детей», в рамках которого местные дети воплотили свою любовь к Голанам через собственные рисунки. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Церемония сопровождалась национальной демонстрацией, жители города выступили в поддержку сограждан, проживающих на территории Голанских высот. Участники также подчеркнули, что география и история Сирии сильнее, чем решения американского президента Дональда Трампа.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Напомним, что в конце прошлого месяца президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал декларацию, согласно которой оккупированная территория Голанских высот признается частью Израиля. Это произошло во время встречи политика с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху.

После этого на всей территории САР начались многолюдные митинги: люди публично выступили против решения американской стороны по аннексированным Голанам. Они подчеркнули, что данные высоты – это оккупированная сирийская земля, а заявление Трампа является посягательством на права сирийского народа и суверенитет Сирии. Ряд мировых политиков также высказались против декларации, которая противоречит международным резолюциям Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН).

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в провинции Эс-Сувейда прошли первые со времен начала сирийского военного кризиса соревнования для детей. В конкурсах, направленных на выявление различных видов талантов, приняли участие более 500 человек.