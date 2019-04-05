Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Уродовавшую пациенток «Доктора Франкенштейн» задержали в Краснодаре

110
0 Оставить комментарий

Уродовавшую пациенток «Доктора Франкенштейн» задержали в Краснодаре

Краснодар, 5 апреля. Правоохранительные органы задержали кубанского лжехирурга Алену Верди, сообщается в официальном канале Следственного комитета России в мессенджере TamTam.

Женщина, которая является фигурантом дела об оказании услуг ненадлежащего качества, была задержана в Краснодаре.   

«В Краснодарском крае проведены обыски и задержана лжехирург Алена Верди», — говорится в сообщении СК РФ.

В настоящее время решается вопрос об избрании Верди меры пресечения.

По данным следствия, в октябре 2017 года женщина обратилась в частную клинику Краснодара, где работала Верди. Пациентка хотела, чтобы ей сделали пластику живота. Согласно данным проведенного исследования, у женщины в результате операции впоследствии образовалась фибролипома с участками асептического некроза. 

В СМИ медик, которая проводила пластические операции в клиниках и на дому, получила прозвище «Доктор Франкенштейн».

Следственный комитет России опубликовал на официальном YouTube-канале видео обысков в квартире девушки и ее задержания.  

 

Автор: Данила Копп
Источник: Следственный комитет России
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров