Уродовавшую пациенток «Доктора Франкенштейн» задержали в Краснодаре

Краснодар, 5 апреля. Правоохранительные органы задержали кубанского лжехирурга Алену Верди, сообщается в официальном канале Следственного комитета России в мессенджере TamTam.

Женщина, которая является фигурантом дела об оказании услуг ненадлежащего качества, была задержана в Краснодаре.

«В Краснодарском крае проведены обыски и задержана лжехирург Алена Верди», — говорится в сообщении СК РФ.

В настоящее время решается вопрос об избрании Верди меры пресечения.

По данным следствия, в октябре 2017 года женщина обратилась в частную клинику Краснодара, где работала Верди. Пациентка хотела, чтобы ей сделали пластику живота. Согласно данным проведенного исследования, у женщины в результате операции впоследствии образовалась фибролипома с участками асептического некроза.

В СМИ медик, которая проводила пластические операции в клиниках и на дому, получила прозвище «Доктор Франкенштейн».

Следственный комитет России опубликовал на официальном YouTube-канале видео обысков в квартире девушки и ее задержания.