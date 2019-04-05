Москва, 5 апреля. Президент РФ Владимир Путин примет участие в форуме «Один пояс — один путь» в Китае. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Ушаков уточнил, что мероприятие пройдет 26-27 апреля в Пекине.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, в рамках этой инициативы КНР подписала документы о сотрудничестве со 140 государствами и международными организациями.

Он подчеркнул, что власти Китая открыты для сотрудничества со всеми в рамках этой инициативы, и это «не закрытый клуб и не ловушка, как некоторые считают».