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ФАН-ТВ

Смольный предложил проходить медосмотр перед свадьбой. ФАН-ТВ

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Предполагается, что медицинское обследование перед свадьбой должны проходить все молодые люди. С такой инициативой выступила на заседании Координационного совета по реализации проекта ВОЗ «Здоровье города» вице-губернатор Петербурга Анна Митянина. Она поручила комитетам по здравоохранению проработать возможность диспансеризации. Сами жители отреагировали на подобный проект положительно. В первую очередь пары интересует обследование у гинекологов, на втором месте — психиатры и психологи.

Автор: Сергей Петров
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