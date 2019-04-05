Смольный предложил проходить медосмотр перед свадьбой. ФАН-ТВ

Предполагается, что медицинское обследование перед свадьбой должны проходить все молодые люди. С такой инициативой выступила на заседании Координационного совета по реализации проекта ВОЗ «Здоровье города» вице-губернатор Петербурга Анна Митянина. Она поручила комитетам по здравоохранению проработать возможность диспансеризации. Сами жители отреагировали на подобный проект положительно. В первую очередь пары интересует обследование у гинекологов, на втором месте — психиатры и психологи.